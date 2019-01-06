إيارامندي: ركلة جزاء لريال مدريد؟ تقنية الفيديو موجودة

علّق أسيير إيارامندي لاعب ريال سوسيداد على الحالات التحكيمية التي شابت مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ريال سوسيداد حقق فوزا رائعا على مضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، ليستفيق بعد سلسلة نتائج سلبية.

إيارامندي الذي انتصر على فريقه السابق تحدّث بعد المباراة: "عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، ولكننا تداركنا الوضع سريعا، مع تقدمنا بهدفين دون رد وطرد لوكاس، تمكننا من التحسن أكثر وتحقيق الانتصار".

وواصل: "عانينا كثيرا أثناء التأخر 0-1، ولكن استعدنا بعضا من السيطرة بعد طرد لوكاس".

اللاعب الباسكي التحم مع زميله السابق سيرخيو راموس في الشوط الأول، والأخير طالب بركلة جزاء.

إيارا علّق على هذه اللقطة: "كان هناك التحام، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد موجودة هذا الموسم، وهناك عدد كافٍ من الأشخاص ليراجعوا اللقطة، وقد كان القرار أنها ليست ركلة جزاء".

وعن اللقطة الأخرى لـ فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني التي طالب فيها ريال مدريد بركلة جزاء أيضا: "لا أدري، كنت في الملعب ولكني لم أشاهد اللقطة جيدا".

وواصل اللاعب الذي لعب في ريال مدريد لموسم ونصف: "إنه انتصار عظيم، لأننا عانينا كثيرا، نحن فريق شاب، وقد تعلمنا مما ممرنا به".

ماذا يحدث الآن في غرفة خلع ملابس ريال مدريد؟

إيارامندي يجيب بحكم خبرته السابقة: "لا أدري، إنهم أدرى مني، في الموسم الماضي بدأوا بشكل ضعيف ومن ثم تحسنوا وقدموا موسما عظيما، لربما يحدث الأمر عينه هذا الموسم بالنظر للفريق الذي يملكونه".