انتهت – خيتافي (1) - (2) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة خيتافي ضد برشلونة في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في المركز الأول برصيد 37 نقطة بينما خيتافي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق42 جوووووووووووووووووووووووووووول ماتا وهدف تقليص الفارق لـ خيتافي

** ق39 جوووووووووووووووووووووووووووول سواريز بووووم والثاني لـ برشلونة

** ق20 جوووووووووووووووووووووووووووول ميسي والهدف الأول لـ برشلونة

** خياتفي (0) - (0) برشلونة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة