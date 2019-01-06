انتهت – خيتافي (1) - (2) برشلونة

الأحد، 06 يناير 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفانتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة خيتافي ضد برشلونة في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في المركز الأول برصيد 37 نقطة بينما خيتافي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق42 جوووووووووووووووووووووووووووول ماتا وهدف تقليص الفارق لـ خيتافي

** ق39 جوووووووووووووووووووووووووووول سواريز بووووم والثاني لـ برشلونة

** ق20 جوووووووووووووووووووووووووووول ميسي والهدف الأول لـ برشلونة

** خياتفي (0) - (0) برشلونة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا خيتافي برشلونة

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