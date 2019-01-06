بالفيديو - هل ظلم الـ VAR ريال مدريد؟ فينيسيوس يطالب بركلة جزاء

الأحد، 06 يناير 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - ريال سوسيداد

رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لـ ريال مدريد في الشوط الثاني من المواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد انطلق وراوغ وسقط بعد التحام مع خيرونيمو روي حارس مرمى سوسيداد في الدقيقة 64، إلا أن الحكم مونويرا أمر باستمرار اللعب.

لاحقا لم تعلن تقنية حكم الفيديو المساعد عن اي قرار بخصوص اللقطة، ليستمر ريال مدريد خاسرا بهدف نظيف سُجل في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء بواسطة ويليان جوزيه.

رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لـ ريال مدريد في الشوط الثاني من المواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني.

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

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