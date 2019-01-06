تشكيل برشلونة - كوتينيو على مقاعد البدلاء.. وديمبيلي يواصل الظهور أمام خيتافي

الأحد، 06 يناير 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفانتي

أبقى إرنستو فالفيردي برشلونة، الثنائي سيرخيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو على مقاعد بدلاء الفريق الذي سيواجه خيتافي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز اليوم الأحد بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وضم خط الهجوم الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي، مع البدء بـ أرتورو فيدال في خط الوسط

تشكيل برشلونة:

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حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: إيفان راكيتيتش - آرثر ميلو - أرتورو فيدال

الهجوم: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني

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