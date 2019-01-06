السومة: توجب على سوريا أن تهاجم أكثر بعد طرد لاعب فلسطين

لا يرى عمر السومة قائد منتخب سوريا، أن حظوظ بلاده في التأهل للدور الثاني قد تقلصت بالتعادل أمام فلسطين.

فلسطين فرضت التعادل 0-0 على سوريا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019. (طالع التفاصيل)

وقال السومة الذي فشل في الوصول للشباك خلال اللقاء، خلال حديثه لـ "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "لم نبتعد عن التنافس على التأهل، يتبقى لنا مباراتين ونقدر على التعويض".

وواقل مهاجم أهلي جدة حديثه: "كنا مسيطرين على المباراة منذ البداية وحاولنا التسجيل دون أن ننجح بسبب التكتل الدفاع لمنتخب فلسطين".

مضيفا: "بعد البطاقة الحمراء لفلسطين، توجب علينا أن نهاجم بشكل أكبر".

واختتم السومة: "كل المباريات صعبة، لا يوجد منافس سهل، سنتحد حتى نتخطى المباريات المقبلة".

سوريا تواجه الأردن -متصدر المجموعة- في المباراة المقبلة يوم 10 يناير، مواجهة ستكون مصيرية لنسور قاسيون.