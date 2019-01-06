بالفيديو - ريال مدريد يبدأ المباراة خاسرا.. مهاجم سوسيداد يسجل في فريقه السابق

تلقى ريال مدريد هدفا مبكرا في مواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

كاسيميرو ارتكب هفوة في الدقيقة الثانية بحق ميكيل مييرينو، ليحتسب الحكم مونويرا ركلة جزاء.

ويليان جوزيه مهاجم سوسيداد افتتح التسجيل بعد تنفيذ الركلة بنجاح، ليسجل في شباك فريقه السابق بالدقيقة الثالثة.

ريال مدريد لم يقلب تأخره هذا الموسم سوى في مباراة واحدة أمام جيرونا، فيما فشل في الخروج فائزا بأي مباراة أخرى تأخر فيها بالنتيجة أولا.