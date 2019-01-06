بالفيديو - يوم سعيد لبرشلونة؟ أتليتكو وإشبيلية يتعثران سويا بالتعادل

تعادل إشبيلية أمام ضيفه أتليتكو مدريد بهدف لكل طرف، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

التعادل في قمة الجولة سيسمح لـ برشلونة بتوسيع الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى 5 نقاط، حال انتصاره مساء اليوم على خيتافي.

إشبيلية تقدّم في النتيجة بالدقيقة 37 عن طريق وسام بن يدر، وهو الهدف الأول للاعب الفرنسي في شباك أتليتكو بمسيرته.

الرد لم يتأخر، فأدرك أنطوان جريزمان التعادل لـ أتليتكو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

جريزمان سجل ركلته الحرة المباشرة رقم 7 بقميص أتليتكو مدريد منذ انتقاله إليه عام 2014.

في الشوط الثاني وبالرغم من الفرص التي سنحت للفريقين، إلا أن النتيجة لم تتغير.

المواجهة شهدت إشهار 12 بطاقة صفراء بواسطة الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، بسبب الجانب البدني الذي سيطر عليها.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بنقطتين، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 33 نقطة.

النتيجة أسفرت عن التعادل رقم 48 في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري الإسباني، وهما أكثر خصمين تعادلا في تاريخ المسابقة.