مدرب الأردن: شفيع أعطانا الثقة.. والفوز هدفنا في كل مباراة

شكر فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن، لاعبيه بعد الفوز المفاجئ الذي تحقق على حساب أستراليا حاملة اللقب في كأس آسيا 2019.

هدف واحد كان كافيا لإعلان انتصار الأردن على أستراليا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ليحقق النشامى الفوز في مباراتهم الافتتاحية بكأس آسيا لأول مرة تاريخيا. (طالع التفاصيل)

وقال البلجيكي بوركلمانز بعد المباراة: "أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة، لقد نفّذوا كل ما طلته ولعبوا بروح كبيرة وتمكنوا من الظفر بالفوز".

بوركلمانز كشف أنه طلب من لاعبيه تشكيل ضغط على لاعبي وسط أستراليا: مارك ميليجان وماسيمو لونجو: "منذ عدة أيام تناقشت مع جهازي الفني حول إمكانية التعامل مع اللاعبين رقم 5 و8، لاعبونا قدّموا أداء رائعا في إيقاف المنتخب الأسترالي".

وواصل المدرب البلجيكي حديثه الإيجابي: "يجب أن يؤمن اللاعبون بقدراتهم على تقديم مستوى كبير على أرض الملعب، وهذا حدث اليوم مع تمتع اللاعبين بالثقة والإصرار والتفكير بطريقة إيجابية. جميعنا بشر ويمكن أن نخطئ، لكن الأهم أن يتمتع اللاعبون بالإصرار، علينا أن نسعى للفوز بكل مباراة".

مضيفا: "عملنا على استغلال المساحات الكبيرة خلف الدفاع الأسترالي ونجحنا في ذلك. استطعنا أن نخلف فرصا للتسجيل رغم صعوبة اللقاء".

كما أشاد بالقائد عامر شفيع الذي حافظ على نظافة شباكه ببسالة في آخر لحظات المباراة: "أهنئ عامر شفيع، لقد منح اللاعبين الثقة وقدّم أداء راقيا. نمتلك 3 حراس على مستوى عالٍ".

واختتم: "آخذ في عين الاعتبار إمكانيات اللاعبين البدنية والذهنية وما هم قادرون على تقديمه. اليوم تألق موسى التعمري وسعيد المرجان في تأدية أدوارهما".

الأردن تصدّر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة سوريا وفلسطين.