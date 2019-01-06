تشكيل ريال مدريد- فينيسيوس أساسي في الدوري لأول مرة.. وإيسكو لا يشارك رغم غياب بيل

الأحد، 06 يناير 2019 - 18:37

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

رغم التكهنات بتواجد إيسكو ألاركون في التشكيلة الأساسية لـ ريال مدريد لأول مرة تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري بسبب إصابة جاريث بيل وغيابه، إلا أن صانع الألعاب الإسباني لن يبدأ مواجهة ريال سوسيداد.

ريال مدريد يستقبل ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني، لاستعادة توازنه بعد فقدان نقطتين على أرض فياريال قبل 3 أيام.

إيسكو يتواجد على دكة البدلاء، والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور يخوض مباراته الأولى على الإطلاق كأساسي في منافسات الدوري الإسباني.

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - إيسكو

دكة البدلاء: كيلور نافاس - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - سيرخيو ريجيلون - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - إيسكو ألاركون

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: أريتز إلوستوندو - دييجو يورنتي - هيكتور مورينو - آين مونيوز

الوسط: دافيد زوروتوزا - أسيير إيارامندي - ميكيل ميرينو

الهجوم: ميكيل أويارزابال - ويليان جوزيه - عدنان يانوزاي

دكة البدلاء: أندوني زوبياوري - جوسيبا زالدوا - إيجور زوبيليديا - روبين باردو - خوانمي - جون باوتيستا - روبن لو نورمان

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

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