بالفيديو - سيتي يتأهل في كأس إنجلترا بسباعية ضد روثيرهام

الأحد، 06 يناير 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما سحق روثيرهام يونايتد بسباعية دون رد في الدور التمهيدي الرابع للبطولة.

تقدم سيتي مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق رحيم ستيرلينج ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 43. وأضاف سيمي أجاي مدافع روثيرهام الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

ثم سجل جابريال خيسوس الهدف الرابع في الدقيقة 53، وجاء الدور على النجم الجزائري رياض محرز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 73.

وجاء الدور على المدافع نيكولاس أوتاميندي ليسجل الهدف السادس في الدقيقة 78، واختتم النجم الألماني ليروي ساني السباعية في الدقيقة 85.

وتأهل قبل مانشستر سيتي لدور الـ32 بكأس إنجلترا كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنام، ويتبقى فقط ليفربول الذي سيلعب غدا ضد وولفرهامبتون.

مانشستر سيتي كأس إنجلترا

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