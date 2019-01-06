بالفيديو - فرصة غريبة لـ سوريا.. خربين يسدد ومدافع فلسطين يتصدى على خط المرمى

الأحد، 06 يناير 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

عمر خربين - سوريا

كاد منتخب سوريا أن يتقدم في النتيجة على حساب نظيره السوري، في المباراة الجارية على استاد الشارقة بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا 2019.

رامي حمادة حارس مرمى فلسطين ارتقى للإمساك بكرة عالية مع التحام من عمر خربين، لتسقط الكرة من يد الحارس ويتسمّر أغلب لاعبي المنتخبين اعتقادا أن الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف سيعلن عن مخالفة.

لكن اللعب يستمر وخربين يسدد في المرمى شبه الخالي، قبل أن تنشق الأرض عن عبد الله جابر لاعب فلسطين الذي أبعدها من على خط المرمى وسط مطالبات سورية بهدف مع احتمالية تخطي الكرة لخط المرمى.

أخبار متعلقة

الصفقة الثالثة – رسميا.. الاتحاد يضم مدافعا برازيليا بالفيديو – تحت صافرة مصرية... طه ياسين يقود الترجي للانتصار على الإفريقي خبر في الجول – النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا

فلسطين سوريا كأس آسيا كأس آسيا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 45 ثاتيه | الدوري المصري
عامر حسين: الدوري سيكتمل.. "أمم إفريقيا ستؤخر نهايته 45 يوما" 9 دقيقة | الوطن العربي
رسميا – الإسماعيلي يتعاقد مع حارس وادي دجلة ومهاجم إنبي 14 دقيقة | الدوري المصري
لماذا ظهرت خانة ملعب قمة الدور الأول "خالية" بجدول الدوري 14 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: ياسر إبراهيم إلى الأهلي مقابل 30 مليونا وعمرو بركات 44 دقيقة | مصر
مدرب سوريا: اللاعبون محبطون.. لعب فلسطين بـ10 لاعبين صعّب مهمتنا 46 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن 4 جدول مزدحم للزمالك في يناير.. قمتان ولقاء ثأري

قد ينال إعجابك