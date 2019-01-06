بالفيديو - فرصة غريبة لـ سوريا.. خربين يسدد ومدافع فلسطين يتصدى على خط المرمى

كاد منتخب سوريا أن يتقدم في النتيجة على حساب نظيره السوري، في المباراة الجارية على استاد الشارقة بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا 2019.

رامي حمادة حارس مرمى فلسطين ارتقى للإمساك بكرة عالية مع التحام من عمر خربين، لتسقط الكرة من يد الحارس ويتسمّر أغلب لاعبي المنتخبين اعتقادا أن الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف سيعلن عن مخالفة.

لكن اللعب يستمر وخربين يسدد في المرمى شبه الخالي، قبل أن تنشق الأرض عن عبد الله جابر لاعب فلسطين الذي أبعدها من على خط المرمى وسط مطالبات سورية بهدف مع احتمالية تخطي الكرة لخط المرمى.