الصفقة الثالثة – رسميا.. الاتحاد يضم مدافعا برازيليا

أتم نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع واليس دا سيلفا المدافع البرازيلي بعد فترة اختبار مع الفريق.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن توقيع اللاعب صاحب الـ29 عاما على عقود انتقاله إلى الاتحاد بعقد لمدة موسم ونصف.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز.

وكشف طولان بأن اللاعب يتميز بمقومات بدنية كبيرة ويتميز في ألعاب الهواء واعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الصفقة هي الثالثة للاتحاد السكندري هذا الموسم بعد ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري، وأحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة.