انتهت في كأس آسيا - سوريا (0) - (0) فلسطين.. تعادل الجيران

يتواجه المنتخب السوري أمام جاره الفلسطيني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019، على استاد الشارقة.

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نهاية المباراة

ق.82 دخول محمود وادي في تشكيلة فلسطين

ق.69 بطاقة حمراء لـ محمد صالح لاعب فلسطين بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله العنيف بالمرفق في حق عمر خربين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 عمر خربين يهدد من جديد والحارس رامي حمادة ينقذ مرماه بتصدٍ رائع

ق.7 أول تهديد لـ سوريا بواسطة عمر خربين والمدافع الفلسطيني عبد الله جابر

يبعدها من على خط المرمى

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد لحظات