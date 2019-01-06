انتهت في كأس آسيا - سوريا (0) - (0) فلسطين.. تعادل الجيران

الأحد، 06 يناير 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

عمر السومة - سوريا

يتواجه المنتخب السوري أمام جاره الفلسطيني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019، على استاد الشارقة.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنكم متابعتها من هنا

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نهاية المباراة

ق.82 دخول محمود وادي في تشكيلة فلسطين

ق.69 بطاقة حمراء لـ محمد صالح لاعب فلسطين بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله العنيف بالمرفق في حق عمر خربين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 عمر خربين يهدد من جديد والحارس رامي حمادة ينقذ مرماه بتصدٍ رائع

ق.7 أول تهديد لـ سوريا بواسطة عمر خربين والمدافع الفلسطيني عبد الله جابر

يبعدها من على خط المرمى

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد لحظات

سوريا فلسطين كأس آسيا كأس آسيا 2019

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