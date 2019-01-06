التشكيل - العُمران يقودان هجوم سوريا.. ووادي على دكة بدلاء فلسطين

الأحد، 06 يناير 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

عمر السومة - سوريا

يدخل منتخب سوريا بقوته الهجومية الضاربة في مواجهة فلسطين بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019، على استاد آل نهيان.

بيرند ستانجه مدرب سوريا دفع بالثنائي عمر السومة وعمر خربين، فيما أبقى على مارديك مارديكيان ومحمود المواس كورقتين رابحتين على مقاعد االبدلاء.

على الجانب الآخر، فضّل الجزائري نور الدين ولد علي عدم البدء بالمهاجم محمود وادي لاعب المصري، ولن يكون اللاعب الوحيد من الدوري المصري في قائمتي المنتخبين، إذ يتواجد عمر الميداني مدافع بيراميدز على مقاعد بدلاء منتخب سوريا بدوره.

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تشكيل سوريا:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

الدفاع: عبد الملك عنيزان - جهاد الباعور - أحمد الصالح - مؤيد العجان

الوسط: تامر حاج محمد - فهد يوسف - أسامة أومري - زاهر ميداني

الهجوم: عمر السومة - عمر خربين

دكة البدلاء: أحمد مدنية - محمود اليوسف - عمر الميداني - عمرو جنيات - حسين جويد - نديم صباغ - محمود المواس - محمود عثمان - أحمد الأشقر - يوسف قلفا -خالد المبيض - مارديك مارديكيان

تشكيل فلسطين:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: محمد صالح - مصعب البطاط - عبد اللطيف الباهداري - عبد الله جابر

الوسط: بابلو تامبوريني - محمد درويش - تامر صيام - سامح مراعبة - جوناثان كانتيانا

الهجوم: ياسر إسلامي

دكة البدلاء: توفيق علي - عمرو قدورة - دانييل مصطفى - تامر صلاح - جاكا حبيشة - أليكسيس نورامبوينا - محمد باسم - شادي شعبان - عدي دباغ - نظمي البدوي - محمود وادي - خالد سالم

فلسطين سوريا كأس آسيا كأس آسيا 2019

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