مانشستر يونايتد يوضح سبب عدم سفر بوجبا إلى دبي مع الفريق في بيان رسمي

الأحد، 06 يناير 2019 - 17:16

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن سبب غياب بول بوجبا لاعب وسط الفريق عن معسكر الشياطين الحمر المقام حاليا في دبي وذلك في بيان رسمي نشره موقع النادي.

وقال البيان إن بوجبا لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به ضد نيوكاسل، لكنه سينضم لزملائه في دبي قريبا من أجل الاستعداد لمواجهة توتنام.

وحصد بوجبا جائزة لاعب شهر ديسمبر بتصويت الجماهير بعد تسجيله 4 أهداف وصناعة مثلها خلال الشهر الماضي.

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وسافر فريق مانشستر يونايتد إلى دبي بعد مواجهة ريدينج يوم السبت بكأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها الشياطين الحمر بنتيجة 2-0، من أجل الاستعداد لمواجهة توتنام.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بوجبا قد تعرض للإصابة بعد تدخل من جونجو شيلفي لاعب وسط نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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