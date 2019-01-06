بوطيب يتمم الرتوش الأخيرة في صفقة الانضمام للزمالك

اجتمع خالد بوطيب المهاجم المغربي الجديد لنادي الزمالك مع رئيس النادي من أجل حسم الرتوش الأخيرة للصفقة.

واتفق اللاعب مع رئيس الزمالك خلال تلك الجلسة على الرتوش الأخيرة قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى الزمالك رسميا.

وكشف رئيس نادي الزمالك أن كافة التفاصيل المادية الخاصة بانضمام خالد بوطيب للقلعة البيضاء، سيقوم أمير مرتضى بعرضها خلال المؤتمر الصحفي المقرر له غدا لتقديم اللاعب المغربي بوطيب لمختلف وسائل الاعلام.

من جهة أخرى، رحب رئيس الزمالك ببوطيب، متمنيا له التوفيق مع نادي الزمالك، فيما أكد خالد بوطيب سعادته بالانضمام للزمالك، وأنه شرف له ارتداء القميص الأبيض، وسيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير لتحقيق البطولات.

وعقب انتهاء الجلسة، اصطحب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، بوطيب في جولة لمشاهدة أرجاء النادي.

وكان الزمالك قد أعلن تنظيم مؤتمر صحفي كبير مساء غد الإثنين من أجل الإعلان عن الصفقة المنتظرة.

وكان FilGoal.com في كشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.