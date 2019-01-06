كلوب: كيتا؟ لم يصل بعد لمستواه المعهود مع لايبزج.. مازال يتكيف على الأوضاع

الأحد، 06 يناير 2019 - 16:10

كتب : FilGoal

نابي كيتا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن نابي كيتا لاعب وسط فريقه لم يصل بعد لقمة مستواه مثلما كان مع ريد بول لايبزج في الدوري الألماني، مشيرا إلى أنه مازال يتكيف على الأوضاع، وذلك في تصريحاته التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح كلوب "لا يوجد سبب، أحيانا تتم الأمور على هذا النحو، أتحدث معه كثيرا وكل شيء جيد، أشعر بسعادة كبيرة لأنه معي".

وأضاف "هل يمكنه أن يكون أكثر ثقة في التدريبات؟ نعم".

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وأتم "هل هو نفس اللاعب الذي كان في أفضل أوقاته مع لايبزج؟ لا، لكنه ما زال يتكيف على الأوضاع هذا هو موقفه".

وانضم كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزج في صيف 2018 بمبلغ 60 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع ليفربول خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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