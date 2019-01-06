المصري يواجه بيراميدز دون حضور الجمهور

الأحد، 06 يناير 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي للنادي

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عدم حضور الجمهور للقاء المصري وبيراميدز يوم الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية.

ويستضيف المصري مدربه السابق حسام حسن في مواجهة مرتقبة أمام بيراميدز المنتشي بالفوز على الأهلي يوم الجمعة.

واللقاء مؤجل من الجولة 13 للدوري المصري الممتاز.

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وقرر الأمن إقامة مباريات المصري التي يكون فيها صاحب الضيافة على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل المصري المركز 14 في البطولة ورصيده 18 نقطة بينما بيراميدز في المرتبة الثانية ورصيده 33 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

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