اختر التشكيل الأمثل لسوريا أمام فلسطين في كأس آسيا
الأحد، 06 يناير 2019 - 14:45
كتب : FilGoal
ما التشكيل الأمثل لمنتخب سوريا يبدأ مباراة يوم الأحد أمام فلسطين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا.
ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا أستراليا والأردن.
وانطلقت البطولة يوم السبت بتعادل منتخب الإمارات المنظم بهدف لمثله أمام البحرين.
اختر الآن التشكيل المثالي لسوريا وشاركه مع أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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