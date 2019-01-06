اختر التشكيل الأمثل لسوريا أمام فلسطين في كأس آسيا

الأحد، 06 يناير 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

عمر خربين - سوريا

ما التشكيل الأمثل لمنتخب سوريا يبدأ مباراة يوم الأحد أمام فلسطين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا أستراليا والأردن.

وانطلقت البطولة يوم السبت بتعادل منتخب الإمارات المنظم بهدف لمثله أمام البحرين.

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سوريا فلسطين كأس آسيا

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