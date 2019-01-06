بايرن ميونيخ يعلن عن "عقوبة مالية ضخمة" ضد ريبيري بعد إهانته للجماهير

أعلن نادي بايرن ميونيخ في بيان رسمي عبر مديره الرياضي حسن صالحمدزيتش عن توقيع عقوبة مالية ضخمة ضد فرانك ريبيري جناح الفريق بعد تعليقاته المسيئة ضد الجماهير التي اعترضت على تناوله قطعة لحم مطلية بالذهب.

فرانك ريبيري النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وصرح صالحمدزيتش قائلا: "تحدثت لمدة طويلة مع فرانك وأعلمته أننا سنوقع عقوبة ضخمة عليه وتقبل الأمر".

وأضاف "استخدم كلمات، نحن كنادي بايرن ميونيخ لا يمكننا أن نتقبلها وكذلك فرانك نفسه ليس لديه الحق لاستخدامها كمثل أعلى للاعب يمثل نادي بايرن".

ونشر الجناح صاحب الـ35 عاما مقطع فيديو له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يتناول اللحم في مطعم سولت باي التركي الشهير.

وانتقدت بعض الجماهير تصرف اللاعب الذي بدا كرفاهية مبالغ فيها إذ أن قطعة اللحم كانت مغطاة بما يشبه الذهب.

ليرد ريبيري :"لنبدأ بالرد على الحقد والغضب الذي ظهر بسبب أشخاص لم يحق لهم أن يولدوا، اللعنة على أمهاتكم وجداتكم وشجرة عائلتكم بالكامل".

وأوضح حسن صالحميدزيتش أن اللاعب لم يدفع فاتورة المطعم بنفسه لأنه تمت دعوته، كما أنه يعلم جيدا أن اللاعب كان يجب أن يضبط نفسه وهو يرد ويطلق الإهانات.

وأضاف المدير الرياضي للعملاق البافاري :"فرانك غضب وأهان الكثيرين، لكنه أهين أيضا هو وزوجته وعائلته بالكامل، أراد اللاعب الدفاع عن نفسه وعائلته، ولديه الحق ليفعل ذلك وأدعمه، لكنه للأسف خسر التحكم تماما فيما بدر منه من فعل".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد طالبت النادي وكذلك رابطة الدوري بإيقاف اللاعب.