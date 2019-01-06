حارس الإسماعيلي: أستهدف الاستمرار في تشكيل الفريق وعلينا أن نركز على دوري الأبطال

قال محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي إنه يستهدف الاستمرار في التشكيل الأساسي لفريقه مشددا على أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق له الفضل في مستواه الحالي.

وصرح حارس الدراويش للصحفيين قائلا: "أشعر بالرضا عن مستواي، وأشكر سعفان الصغير مدرب الحراس الذي يعود له الفضل بعد الله في المستوى الذي أقدمه حاليا".

وأضاف "هدفي الاستمرار في التشكيل الأساسي للفريق، لهذا أتدرب يوميا وأتطلع لتقديم أفضل مستوى من اجل المشاركة بصفة أساسية".

وواصل "المنافسة مع زملائي تصب دائما في صالح الفريق لأن كل حارس يخرج أفضل ما لديه سواء في التدريبات أو المباريات".

وأتم "علينا أن نغلق تلك الصفحة ونستعد لبدء مشوارنا بدور المجموعات لدوري الأبطال".

وشارك مجدي مع الإسماعيلي في تعادل فريقه بنتيجة 0-0 ضد الداخلية يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي نظيره مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.