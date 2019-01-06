الأهلي يعسكر في الإسكندرية 6 أيام لمواجهة سموحة وفيتا

الأحد، 06 يناير 2019 - 11:45

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

يتجه لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق إلى الإسكندرية يوم الأحد لدخول معسكر مغلق مدته 6 أيام استعدادا لمواجهة سموحة وفيتا كلوب.

واختار الأهلي البقاء في الإسكندرية حيث تقام مواجهتيه يومي الثلاثاء والسبت.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة بعد 48 ساعة في لقاء مؤجل من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز.

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ويوم السبت يستهل الفريق مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا باستضافة فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية.

ويحتل الأهلي المركز السادس في الدوري ورصيده 24 نقطة بعد خوض 13 لقاء.

ويواجه الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال فيتا وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

الأهلي

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