جوارديولا: فرناندينيو لا بديل له.. صلوا ليبقى جاهزا أطول فترة ممكنة

أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على لاعبه فرناندينيو الذي قدم مستوى رائعا يوم الخميس في لقاء فاز به الفريق على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 ليقلص الفارق إلى 4 نقاط مع الأخير متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"لا بديل لدينا لفرناندينيو. قوته في الالتحامات الثنائية، الطريقة التي يتراجع بها ليدافع. إنه رائع، لاعب غير عادي بالنسبة لنا. أمام ليفربول أظهر ذلك مجددا. صلوا، صلوا من أجله ليبقى لائقا وجاهزا لأطول فترة ممكنة".

ولم يكن فرناندينيو وحده الذي تألق أمام رفاق محمد صلاح، سيرخيو أجويرو أيضا أبدع مرة أخرى وسجل الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة لا يفعلها إلا لاعب من طراز عالمي.

وأضاف مدرب برشلونة السابق "دائما يكون في الموعد، لديه أرقام مذهلة تتعلق بتسجيل الأهداف. أحترم كثيرا اللاعبين الذين يستمرون 10، 11، 12 عاما يقدمون كل عام أداء رائعا. هم أكثر من أحترمهم".

لا وقت للراحة في معسكر الفريق بعد المباراة الصعبة أمام ليفربول، يستضيف سيتي يوم الأحد فريق روثيرهام يونايتد وبعد 3 أيام يواجه بيرتن ألبيون في ملعب الاتحاد في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

واستمر جوارديولا "أود الآن الحصول على أجازة لمدة شهرين، بالتأكيد. هذا الشهر (ديسمبر) كان صعبا لكن ما العمل. نسعى لنكون ناديا في القمة. لا يمكنك التخلي عن أي مباراة، لا يمكنك التخلي عن أي بطولة. لا أعلم ماذا سنفعل. ربما لو لم نلعب في كأس الرابطة لكانت الأمور أسهل من أجل الاستشفاء. ليفربول مثلا خرج من كأس الرابطة لذلك لديه وقت أكثر ليستعد لمباريات الدوري".

وأتم "لكني أفضل موقفنا نحن. لدينا قائمة كافية من اللاعبين، كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان عادا. الكل سيخضع لمسألة التدوير والكل سيشارك. هذه الطريقة الوحيدة لمواجهة كثرة المباريات".