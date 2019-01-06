كلوب: الفوز بكأس الاتحاد لن يوقف الانتقادات

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يوقف الانتقادات الموجهة للفريق لغيابه عن التتويجات منذ زمن بعيد.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"دائما حين يتكلم الناس معي عن التتويج يبدو لي أن علينا الاهتمام بكل شيء".

وواصل كلوب "لو فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي سيقول الناس إننا لم نفز بالدوري الممتاز منذ سنوات. لا يمكننا تغيير ما يعتقده الآخرون".

ويستهل ليفربول مشواره في كأس الاتحاد بمواجهة صعبة أمام مضيفه ولفرهامبتون يوم الاثنين في دور الـ64.

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.