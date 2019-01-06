بالفيديو - سجّل يا تاريخ.. ويسكا يفوز لأول مرة في تاريخه على ملعبه بالدوري الإسباني

الأحد، 06 يناير 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

ويسكا - بيتيس

حقق ويسكا فوزا تاريخيا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب إل ألكوراز في مقاطعة أراجون، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

الفوز هو الأول على الإطلاق لـ ويسكا على ملعبه في منافسات القسم الأول للدوري الإسباني، وهو الذي يخوض موسمه الأول تاريخيا بين الكبار بعد الصعود مطلع الموسم.

ويسكا لم يعرف طعم الفوز منذ الجولة الأولى التي انتصر فيها على إيبار بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب إبوروا بإقليم الباسك، قبل أن يعود ويهزم بيتيس مساء السبت في أمسية ستذكرها جماهيره مدى الحياة.

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بيتيس -الذي ظهر على الملعب رقم 80 في تاريخه بالدوري- صعّب من مهمة ويسكا وتقدّم في النتيجة بواسطة توني ساناباريا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ليصير سانابريا ثاني لاعب من باراجواي يسجل 25 هدفا في الدوري الإسباني بعد روكي سانتا كروز اللاعب السابق لـ مالاجا.

إلا أن انتفاضة الدقائق الأخيرة تحققت، وأدرك دافيد فيريرو التعادل

في الدقيقة 73 بعد عرضية من أليكس جايار، مسجلا أول أهدافه على الإطلاق في الدوري الإسباني.

ولم تمر سوى 6 دقائق قبل أن يضيف كريستيان ريفيرا الهدف الثاني الذي تكفّل بخطف الانتصار للفريق صاحب الأرض.

ليكون بيتيس قد هزم المتصدر برشلونة، وعاد ليخسر أمام المتزيل ويسكا في ظرف عدة أسابيع.

ويسكا احتاج إلى خوض 9 مباريات على ملعبه في الدوري الإسباني حتى يعرف طعم الفوز، وهو أكثر عدد مباريات يحتاجه أي فريق في تاريخ المسابقة للظفر بالانتصار الأول داخل قواعده، متخطيا لوجرونيس الذي فاز في مباراته الثامنة عام 1987.

أما فرانسيسكو رودريجيز مدرب ويسكا الذي حضر بدلا من ليو فرانكو بعد عدة أسابيع من انطلاق المسابقة، فحقق فوزه الأول أخيرا كمدرب للفريق بعد أن خاض 9 مباريات سابقة دون أن يعرف طعم الانتصار.

ويسكا رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 20 -الأخير-، فيما تجمد رصيد بيتيس عند عند 26 نقطة في المركز السادس.

ويسكا الدوري الإسباني بيتيس

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