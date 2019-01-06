بهاء مجدي: لا بديل عن تتويج الزمالك بالدوري.. وهذا الفارق عن المواسم الماضية

الأحد، 06 يناير 2019 - 00:00

كتب : محرر في الجول

بهاء مجدي مدافع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يثق بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك في قدرة فريقه على التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واستطاع الزمالك في ملعب برج العرب قلب تأخره إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة 19 ليثأر الفارس الأبيض من زعيم الثغر الذي أطاح به من كأس زايد للأندية الأبطال منذ وقت قريب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة موسعا الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى 8 نقاط قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين الناديين في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

أخبار متعلقة

أحمد حسن: الدوري حلم.. وفوجئنا بإتمام صفقة عبد الله ليلة المباراة اتحاد الكرة لـ في الجول: سنعاقب المتسبب في تأخر بدء الشوط الثاني للقاء الزمالك عامر حسين لـ في الجول: من يواجه الزمالك عقب بيراميدز؟ لم نُحدد حتى الآن أرقام في الجول – دور دفاعي رائع لعبد الله جمعة يكمل تألقه الهجومي

وقال بهاء مجدي لقناة "أون سبورت": "حققنا فوزا مهما جدا حققه اليوم في مباراة صعبة وجماهيرية، واقتنصنا 3 نقاط تساعدنا في مشوار الدوري".

واستدرك "نركز الآن على مباراة اتحاد طنجة في كأس الكونفدرالية وبعدها مباراة بيراميدز في الدوري، ونسير خطوة بخطوة".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد طنجة المغربي في الـ 13 من شهر يناير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وعن الفارق بين الزمالك هذا الموسم والمواسم الماضية، قال: "الزمالك يعيش استقرارا إداريا وفنيا، وهناك حالة حب بين اللاعبين تساعدنا بشكل جيد، صحيح أن هذا موسمي الأول مع الزمالك لكن اللاعبين القدامى يقولون مجموعة اللاعبين الحالية أفضل من ناحية الروح والحب".

وأكمل "الحديث عن تتويج الزمالك بالدوري لايزال مبكرا وأمامنا الدور الثاني كاملا، لكن التتويج حلم للجماهير نرغب في تحقيقه وإضافة لأي لاعب".

ثم أتم "لا بديل عن تتويج الزمالك بالدوري".

الزمالك بهاء مجدي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب فلسطين: من حقنا أن نحلم.. مسؤوليتنا أن نجتهد للعبور إلى الدور المقبل 20 دقيقة |
كاسونجو: الزمالك سيفتقدني؟ عمر السعيد وأحداد والصفقة الجديدة كفيلون بالمهمة 25 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: ندعم اتحاد الكرة في تنظيم كأس الأمم الإفريقية.. ومبادرة لعودة الجماهير تدريجيا ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: أدرس عرضا خليجيا مغريا لبيع بيراميدز.. وكنا نستحق فوزا مريحا على الأهلي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - سجّل يا تاريخ.. ويسكا يفوز لأول مرة في تاريخه على ملعبه بالدوري الإسباني ساعة | أوروبا
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة "طلب مؤمن زكريا لفسخ عقده" ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 4 تركي آل الشيخ يرحب بسيفوينتي: السفاح وصل

قد ينال إعجابك