بهاء مجدي: لا بديل عن تتويج الزمالك بالدوري.. وهذا الفارق عن المواسم الماضية

يثق بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك في قدرة فريقه على التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واستطاع الزمالك في ملعب برج العرب قلب تأخره إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة 19 ليثأر الفارس الأبيض من زعيم الثغر الذي أطاح به من كأس زايد للأندية الأبطال منذ وقت قريب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة موسعا الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى 8 نقاط قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين الناديين في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

وقال بهاء مجدي لقناة "أون سبورت": "حققنا فوزا مهما جدا حققه اليوم في مباراة صعبة وجماهيرية، واقتنصنا 3 نقاط تساعدنا في مشوار الدوري".

واستدرك "نركز الآن على مباراة اتحاد طنجة في كأس الكونفدرالية وبعدها مباراة بيراميدز في الدوري، ونسير خطوة بخطوة".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد طنجة المغربي في الـ 13 من شهر يناير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وعن الفارق بين الزمالك هذا الموسم والمواسم الماضية، قال: "الزمالك يعيش استقرارا إداريا وفنيا، وهناك حالة حب بين اللاعبين تساعدنا بشكل جيد، صحيح أن هذا موسمي الأول مع الزمالك لكن اللاعبين القدامى يقولون مجموعة اللاعبين الحالية أفضل من ناحية الروح والحب".

وأكمل "الحديث عن تتويج الزمالك بالدوري لايزال مبكرا وأمامنا الدور الثاني كاملا، لكن التتويج حلم للجماهير نرغب في تحقيقه وإضافة لأي لاعب".

ثم أتم "لا بديل عن تتويج الزمالك بالدوري".