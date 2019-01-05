اتحاد الكرة لـ في الجول: سنعاقب المتسبب في تأخر بدء الشوط الثاني للقاء الزمالك

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن عقابا ينتظر المسؤول عن تأخر انطلاق الشوط الثاني في لقاء الاتحاد والزمالك الذي حسمه الأخير يوم السبت بنتيجة 3-1.

وصرح حسين لـFilGoal.com "لم يمر الأمر. سنعرف من تقرير الحكم من المسؤول لنحاسبه".

وبدأ الشوط الثاني للمباراة بعد مدة لا تقل عن 20 دقيقة منذ انتهاء الشوط الأول الذي شهد شجارا في ختامه بين عناصر الفريقين.

وقام الحكم محمود عاشور بطرد الحارسين الهاني سليمان ومحمود جنش، لاعبي الاتحاد والزمالك على الترتيب، إثر هذا الشجار وربما تسبب ذلك في تأخر انطلاق الشوط الثاني.

وعزز الزمالك تصدره للدوري ورفع رصيده إلى 41 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن الوصيف بيراميدز.