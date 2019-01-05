فابريجاس: لن أنتقد تشيلسي لكن الكل يعلم الموقف

السبت، 05 يناير 2019 - 23:09

كتب : FilGoal

فابريجاس

رفض سيسك فابريجاس وهو يمضي ساعاته الأخيرة في إنجلترا انتقاد مسؤولي نادي تشيلسي الفريق الذي لم يعد اللاعب الإسباني ضمن قائمته.

وقال فابريجاس في حوار مع شبكة بي.بي.سي البريطانية عقب خوضه آخر مباراة بالقميص الأزرق يوم السبت:"المناسبة أخرجت أفضل ما لدي".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 31 عاما "لم أتوقع كل ما حدث اليوم. لا أستطيع التقليل من احترام تشيلسي لكن الكل يعلم الموقف".

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ولعب فابريجاس أساسيا أمام نوتنجام فورست في لقاء فاز به تشيلسي بهدفين دون رد في الدور 64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

والمباراة كانت رقم 500 لفابريجاس في كل بطولات إنجلترا.

واللقاء كان الأخير مع تشيلسي للاعب برشلونة وأرسنال السابق الذي تشير التقارير إلى أنه سينضم إلى موناكو.

ويدرب موناكو النجم السابق لفرنسا تييري هنري الذي لعب مع فابريجاس في أرسنال من 2004 إلى 2007.

وابتعد فابريجاس عن التشكيل الأساسي لتشيلسي منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري مطلع الموسم الحالي.

وشارك اللاعب في 16 مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وينتهي عقد فابريجاس مع تشيلسي في يونيه لذلك اختار الأخير بيع اللاعب في يناير حتى لا يفقده دون مقابل مع نهاية الموسم.

فابريجاس تشيلسي

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