مؤتمر سوكوب: شعرت بين الشوطين أن البحرين ليس فريقي.. ولم أشاهد لقطة ركلة الجزاء

أبدى ميروسلاف سوكوب مدرب منتخب البحرين رضاه عن نتيجة التعادل أمام الإمارات في افتتاح كأس آسيا 2019.

البحرين فرطت في تقدمها باللحظات الأخيرة، لتتعادل 1-1 أمام الإمارات صاحبة الأرض على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.

وقال سوكوب في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لو أخبرنا أحد قبل المباراة أننا سنتعادل، ربما كنا سنشعر بالرضا. قد يعتقد البعض أن حظنا كان سيئا اليوم، ولكن الواقع غير ذلك فيما يخص النتيجة الإجمالية، لأننا لم نقدّم الكثير خلال الشوط الأول، أداء اللاعبين كان متأثرا بالمشاركة لأول مرة في بطولة كبرى. النتيجة لا بأس بها، وحظنا لم يكن سيئا".

المدرب التشيكي كشف سر التطور الهجومي في أداء البحرين بالشوط الثاني: "تحدثنا عن بعض الأشياء بين الشوطين بعدما شعرت أنهم ليسوا فريقي الذي أعرفه، إنها أول تجربة لبعض اللاعبين في كأس آسيا، لقد شعروا ببعض الخوف".

مضيفا: "لقد كانت مباراة صعبة، فبالرغم من الإجهاد الذي سيطر علينا بالشوط الأول، تمكنا من الظهور بشكل جيد في الشوط الثاني وتسجيل هدف".

وأشاد سوكوب بالمنافس: "الإمارات منتخب متميز ولديه مهاجمون متميزون، أي خطأ نرتكبه كان سيكلّفنا الكثير. لم نتقدم كثيرا للهجوم في الشوط الأول بسبب قدرة على الإمارات على تأمين دفاعها بشكل جيد، وهو ما تغيّر في الشوط الثاني".

مشددا على سعادته بالتعادل: "كنت أسعى لتحقيق الفوز قبل المباراة، ولكن عقب نهاية الشوط الأول كنت سأرضى بالتعادل".

الحكم الأردني أدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء متأخرة للإمارات أدرك منها أصحاب الأرض هدف التعادل، وسوكوب لم يرغب في التعليق عليها: "لا أعرف ما حدث بالضبط، لم أشاهد لقطة الإعادة، وموقعي لم يجعلني قادرا على مشاهدة اللعبة، حظنا كان سيئا في ركلة الجزاء وليس في النتيجة الإجمالية".

البحرين تواجه تايلاند يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية، قبل أن تصطدم بالهند في الجولة الأخيرة.