عبد الشافي ومارسيلو وعطوة يتأهلون إلى دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين

السبت، 05 يناير 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - الأهلي - الوحدة

تأهل المصريون محمد عبد الشافي وحسين السيد "مارسيلو" ومحمد عطوة إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مع أنديتهم الأهلي والاتفاق والرائد على الترتيب.

وشارك عبد الشافي ومارسيلو يوم السبت في انتصار الأهلي والاتفاق على الرياض والدرعية بينما غاب عطوة عن فوز الرائد أمام عرعر.

وتقام ومباريات دور الـ32 في 17 و18 و19 و20 يناير.

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ويلعب الاتفاق أمام الأمجاد بينما يواجه الأهلي فريق النجوم ويصطدم الرائد بالعين.

وفي باقي المباريات يلعب الشعلة والباطن، البكيرية وأبها، وج والفيحاء، هجر والهلال، الحزم والجيل، التعاون والنهضة، العروبة والوحدة، الوشم والاتحاد، القيصومة والفتح، الخليج والفيصلي، النصر والأنصار، جدة والشباب، والتقدم وأحد.

ويحمل الاتحاد لقب البطولة بالفوز على الفيصلي في نهائي نسخة العام الماضي من البطولة.

محمد عبد الشافي محمد عطوة حسين السيد

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