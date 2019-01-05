سولاري: لا تقللوا من نتيجة التعادل.. وانظروا إلى تضحيات بيل ومودريتش

السبت، 05 يناير 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري

شدد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على صعوبة مسابقة الدوري الإسباني وقوة كل المنافسين، وذلك في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد.

ريال مدريد الذي تعثر بالتعادل 2-2 أمام فياريال مطلع العام الجديد، يستقبل ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني غدا الأحد.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة سوسيداد: "جدول المباريات مزدحم للغاية، لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام وفي بطولات مختلفة. الأمر الأهم هو أن نحافظ على طاقتنا وأن نستعيد المصابين، ومن المهم كذلك ألا نتعرض لمزيد من الإصابات. اللاعبون ليسوا آلات، واللعب كل 3 أيام صعب. هدفنا في الدوري هو أن نواصل تسلق الجدول، لقد قفزنا من المركز التاسع إلى الرابع، وهذا كان صعبا، علينا أن نواصل على ذلك وأن نقاتل حتى النهاية".

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مشددا على أهمية عدم الاستهانة بأي نقطة يحصدها فريقه: "الدوري الإسباني بطولة مليئة بالتنافس وبالفرق القوية، لا أحد يهديك أي شيء، جميعها فرق قادرة على إلحاق الضرر بالخصم، من الصعب على الجميع حصد النقاط، لا تستهينوا بالتعادل، صحيح نرغب في الفوز بكل المباريات، ولكن المنافسة مفتوحة على كل النتائج، علينا أن نخوض كل المعارك. ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول أمام فياريال، وفي الشوط الثاني لم نقتل المباراة وهذا كلفنا الخروج بنقطة وليس 3، نأمل أن نحصد النقاط الثلاث أمام ريال سوسيداد".

مضيفا: "نلعب في 3 بطولات مختلفة، بل 4 إن احتسبنا كأس العالم للأندية. نحاول أن نحافظ على أعلى مستوى من التركيز في كل مباراة. اللاعبون ليسوا آلات، ولا يوجد فريق يخوض مباريات أكثر منا هذا العام، نحن أقل من تحصّل على إجازات، ونحن نبذل كل مجهود ممكن بلا شك".

سولاري يعتقد أن لاعبه إيسكو ألاركون قادر على تعويض جاريث بيل المصاب في مركز الجناح الأيسر: "إيسكو يمتلك من الجودة ما يؤهله للعب في أي مكان، ليس بالضرورة أن تكون سريعا حتى تلعب على الجناح، بل يكفيك أن تكون خلّاقا وتجيد التمريرة الحاسمة".

واختتم معددا تضحياته لاعبيه: "انظروا إلى سلوك بعض اللاعبين، بيل على سبيل المثال، لعب بكاحل ملتوٍ في مواجهة سيلتا فيجو طوال الشوط الثاني حتى نواصل المباراة بـ11 لاعبا. بنزيمة بدوره واحد من أكثر المهاجمين الجماعيين الذين رأيتهم. لوكاس فاسكيز يركض 14 كيلومترات طوال المباراة، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للفرص في العام الماضي. كارباخال يتمتع بقلب كبير. مودريتش لعب المباراة الماضية رغم أن درجة حرارته وصلت إلى 39,4 لأن تواجده كان مهما. مستوى الالتزام تجاه هذا القميص لا يمكن نكرانه، إنهم يواصلون إثبات ذلك".

ريال مدريد يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة.

ريال مدريد سانتياجو سولاري

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