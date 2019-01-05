بالفيديو – ليلة فابريجاس الأخيرة.. تشيلسي يتخطى نوتينجام بهدفي موراتا

ودع سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي فريقه بارتداء شارة القيادة في الفوز على نوتينجام فورست 2-0 اليوم السبت.

وارتدى فابريجاس شارة قيادة البلوز في مباراة انتهت بتوديعه جماهير فريقه، حيث تربطه التقارير بالانتقال إلى موناكو خلال يناير الجاري.

ولكن فشل لاعب الوسط الإسباني في التسجيل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 30 تصدى لها لوكا ستيل حارس نوتينجام.

فيما سجل مواطنه ألفارو موراتا هدفي تشيلسي في الدقيقتين 49 و59.

وخرج فابريجاس من الملعب في الدقيقة 85 مستبدلا بنجولو كانتي، ليلقي تحية كبيرة من مدرجات ستامفورد بريدج.