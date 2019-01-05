بالفيديو - ماذا أهدرت يا مبخوت؟! الإمارات تفوّت فرصة التقدم على البحرين

تواصل فشل مهاجمي الإمارات في الوصول لشباك البحرين، خلال المواجهة الدائرة على ملعب مدينة زايد الرياضية، في افتتاح كأس آسيا 2019.

علي مبخوت مهاجم الإمارات وصاحب الـ5 أهداف تاريخيا في كأس آسيا، أطلق تسديدة يمينية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، إلا أنها مرت مباشرة إلى جوار القائم الأيمن للبحرين.

الإمارات تسعى لافتتاح التسجيل في البطولة التي تستضيفها على ملعبها، فيما تسعى البحرين لتحقيق المفاجأة بتشكيلة أغلبها من الشباب.