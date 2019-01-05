بالفيديو - البحرين تهدد مرمى الإمارات من ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول

هدد منتخب البحرين مرمى مضيفه الإماراتي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لافتتاح كأس آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

المباراة المقامة في العاصمة أبو ظبي شهدت تحصل البحرين على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الإمارات قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول بعد مخالفة ارتكبها خليفة مبارك في حق علي مدن.

كميل الأسود انبرى لتنفيذ الركلة، ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى مرت أعلى المرمى الإماراتي مباشرة، في التهديد الأبرز للبحرين طوال الحصة الأولى.