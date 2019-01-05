بالفيديو - الحمادي يتلاعب بقلوب الإمارات ويهدر فرصة افتتاح أهداف البطولة

أهدر إسماعيل الحمادي لاعب منتخب الإمارات فرصة تسجيل أول أهداف كأس آسيا 2019، في اللحظات الأولى من المواجة أمام البحرين على ملعب مدينة زايد الرياضية.

الإمارات التي تستضيف المسابقة للمرة الثانية تاريخيا، كادت تفتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق فقط بواسطة الحمادي الذي انفرد بالحارس البحريني سيد شبر علوي، والأخير تألق مبعدا تسديدة الحمادي إلى الركنية.

النسخة 17 من كأس آسيا تنطلق اليوم على أرض الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.