تواجه الإمارات نظيرتها البحرين في افتتاح كأس آسيا 2019 على ملعب مدينة زايد الرياضية في أولى مباريات المسابقة.

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نهاية المباراة

ق.88 أحمد خليل يندرك التعادل للإمارات من ركلة جزاء

ق.78 البحرين تتقدم في النتيجة بواسطة محمد الرحيمي

ق.72 محمد الرحيمي يطلق تسديدة مباغتة للبحرين، وخالد عيسى يبعدها إلى الركنية

ق.68 علي مبخوت يطلق تسديدة قوية تمر مباشرة إلى جوار القائم

ق.52 علي مدن يطلق تسديدة قوية يخرجها خالد عيسى حارس الإمارات بصعوبة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 كميل الأسود يسدد ركلة حرة رائعة للبحرين أعلى عارضة الإمارات بقليل

ق.6 إسماعيل الحمادي يهدر انفرادا صريحا بالمرمى البحريني

انطلاق المباراة

بدء مراسم حفل افتتاح البطولة