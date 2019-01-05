فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم

السبت، 05 يناير 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

فالفيردي

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إنه والنادي سيتخذان قرارا نهائيا بشأن مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم بناء على الطريقة التي سينتهي بها. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح فالفيردي قائلا: "لدي عقد مع النادي كان يمتد لمدة عامين مع خيار إضافي، في نهاية الموسم يجب أن نقرر ما إذا كنت سأستمر أم لا".

وأضاف "سنأجل ذلك القرار بخصوص مستقبلي حتى نهاية الموسم، وسيعتمد ذلك عن كيفية سير الموسم".

أخبار متعلقة

صحفي سكاي: رابيو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم ماركا: إيفرتون مهتم بضم مالكوم من برشلونة ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة

وواصل "لم نصل بعد إلى منتصف الموسم، لكن إن سارت الأمور على نحو جيد فأنا سأكون سعيدا للبقاء، إنه ليس قراري وحدي".

وأتم "نعلم جميعا كيف تسير الإدارة، إن لم تفز بالألقاب كما حدث في الماضي، يبدأ الحديث معك، لكنني أشعر أنني بخير هنا مثلما كنت في بدايتي".

وتولى فالفيردي مهمة تدريب برشلونة في صيف 2017، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية مرة.

وقاد المدرب الإسباني برشلونة في 85 مباراة بكل المسابقات فاز الفريق في 59 منها وتعادل 19 وخسر 7.

في إسبانيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر سوكوب: شعرت بين الشوطين أن البحرين ليس فريقي.. ولم أشاهد لقطة ركلة الجزاء 24 دقيقة |
لاعب الاتحاد السكندري ينجو من الموت بعد حادث انفجار سيارته 26 دقيقة | مصر
عبد الشافي ومارسيلو وعطوة يتأهلون إلى دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 45 دقيقة | السعودية
عبد الغني: لم أعاصر مثل التخبط الذي يعيشه الأهلي.. وفتحنا أبوابنا لقيد لاعبيه يوم الجمعة من قبل 52 دقيقة | الدوري المصري
شاهد - إلى دور الـ 32 من كأس إنجلترا.. أرسنال يعبر بلاكبول بمشاركة النني 57 دقيقة | المحترفون
مؤتمر زاكيروني: استفدنا من الأخطاء أمام البحرين.. والوضع ليس شبيها بنسخة 2011 58 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

قد ينال إعجابك