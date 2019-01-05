فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إنه والنادي سيتخذان قرارا نهائيا بشأن مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم بناء على الطريقة التي سينتهي بها. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح فالفيردي قائلا: "لدي عقد مع النادي كان يمتد لمدة عامين مع خيار إضافي، في نهاية الموسم يجب أن نقرر ما إذا كنت سأستمر أم لا".

وأضاف "سنأجل ذلك القرار بخصوص مستقبلي حتى نهاية الموسم، وسيعتمد ذلك عن كيفية سير الموسم".

وواصل "لم نصل بعد إلى منتصف الموسم، لكن إن سارت الأمور على نحو جيد فأنا سأكون سعيدا للبقاء، إنه ليس قراري وحدي".

وأتم "نعلم جميعا كيف تسير الإدارة، إن لم تفز بالألقاب كما حدث في الماضي، يبدأ الحديث معك، لكنني أشعر أنني بخير هنا مثلما كنت في بدايتي".

وتولى فالفيردي مهمة تدريب برشلونة في صيف 2017، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية مرة.

وقاد المدرب الإسباني برشلونة في 85 مباراة بكل المسابقات فاز الفريق في 59 منها وتعادل 19 وخسر 7.