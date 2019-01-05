مدرب الإسماعيلي بعد التعادل مع الداخلية: أعذر اللاعبين بسبب الإجهاد

السبت، 05 يناير 2019 - 17:25

كتب : ياسر الشريف

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

أرجع أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي تعادل الفريق يوم السبت أمام مضيفه الداخلية بدون أهداف إلى تأثر لاعبيه بالإجهاد لتتابع اللقاءات.

وقال قناوي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"ألتمس العذر للاعبين بسبب الإجهاد المسيطر عليهم، لم يحصلوا على راحة بعد مواجهة المقاولون العرب من يومين".

وواصل "رغم ذلك أدوا بروح كبيرة وإصرار وكان ذلك واضحا في الشوط الثاني. أضعنا فرصتين للتسجيل".

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واستمر قناوي "سنتحسن مع تدعيم قائمة الفريق خلال الأيام المقبلة. لابد أن نواصل اللعب بحماس مع كثرة المباريات سواء المحلية أو القارية".

ويحتل الداخلية المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز 15 ورصيده 17 نقطة.

الإسماعيلي

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