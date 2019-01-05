عبد العال: حزين لإهدارنا الفوز على الإسماعيلي

يرى علاء عبد العال مدرب الداخلية أن فريقه كان الأقرب للفوز يوم السبت على ضيفه الإسماعيلي في لقاء انتهى بدون أهداف في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية بعد اللقاء:"التوفيق لم يحالفنا في المباراة ومحمد مجدي حارس الإسماعيلي كان موفقا".

وواصل "كنا في حاجة إلى الفوز، أحيي اللاعبين على ما قدموه في اللقاء".

وأتم عبد العال "حزين لإهدار فوز كان في أيدينا مع احترامي الكامل للإسماعيلي الكبير. كنا الأفضل رغم غياب أكثر من لاعب أساسي".

ويحتل الداخلية المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز 15 ورصيده 17 نقطة.