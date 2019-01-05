بيل الزجاجي أول ضحايا يناير.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه في العضلة النعلية

السبت، 05 يناير 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه جاريث بيل، وغيابه عن الملاعب في الفترة المقبلة.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

النادي أوضح أن الجناح الويلزي تعرض لإصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية.

بيل (29 عاما) غادر بين شوطي مباراة فياريال يوم الخميس الماضي، ودخل إيسكو ألاركون بدلا منه، قبل أن يسقط ريال مدريد في فخ التعادل 2-2 على ملعب لا سيراميكا.

أخبار متعلقة

مياتوفيتش: بيل ليس قائدا للأسف بيل أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بالفيديو - كازورلا يتخطى آلامه ويعكر عام ريال مدريد بتعادل مثير تقرير: رغم شائعات الرحيل.. نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن الإصابة ستتسبب في ابتعاد بيل لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.

هذا يعني تأكُد غياب بيل عن مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، ومباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس.

في أفضل الأحوال، سيكون بيل جاهزا لمواجهة إشبيلية يوم 19 يناير المقبل إن تعافى في الحد الأدنى من الوقت المحدد، وهو أمر مستبعد بالنظر لتاريخ الإصابات السابق للاعب.

ريال مدريد يخوض عددا هائلا من المباريات في شهر يناير، 7 مباريات بحد أدنى، قد تصل إلى 9 مباريات إن وصل الفريق إلى الدور المقبل في كأس الملك.

بيل ينضم إلى قائمة المصابين التي تضم أيضا: ماركو أسينسيو، ماركوس يورنتي، ماريانو دياز.

جاريث بيل ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر سوكوب: شعرت بين الشوطين أن البحرين ليس فريقي.. ولم أشاهد لقطة ركلة الجزاء 24 دقيقة |
لاعب الاتحاد السكندري ينجو من الموت بعد حادث انفجار سيارته 25 دقيقة | مصر
عبد الشافي ومارسيلو وعطوة يتأهلون إلى دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 45 دقيقة | السعودية
عبد الغني: لم أعاصر مثل التخبط الذي يعيشه الأهلي.. وفتحنا أبوابنا لقيد لاعبيه يوم الجمعة من قبل 52 دقيقة | الدوري المصري
شاهد - إلى دور الـ 32 من كأس إنجلترا.. أرسنال يعبر بلاكبول بمشاركة النني 57 دقيقة | المحترفون
مؤتمر زاكيروني: استفدنا من الأخطاء أمام البحرين.. والوضع ليس شبيها بنسخة 2011 58 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

قد ينال إعجابك