بيل الزجاجي أول ضحايا يناير.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه في العضلة النعلية

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه جاريث بيل، وغيابه عن الملاعب في الفترة المقبلة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

النادي أوضح أن الجناح الويلزي تعرض لإصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية.

بيل (29 عاما) غادر بين شوطي مباراة فياريال يوم الخميس الماضي، ودخل إيسكو ألاركون بدلا منه، قبل أن يسقط ريال مدريد في فخ التعادل 2-2 على ملعب لا سيراميكا.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن الإصابة ستتسبب في ابتعاد بيل لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.

هذا يعني تأكُد غياب بيل عن مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، ومباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس.

في أفضل الأحوال، سيكون بيل جاهزا لمواجهة إشبيلية يوم 19 يناير المقبل إن تعافى في الحد الأدنى من الوقت المحدد، وهو أمر مستبعد بالنظر لتاريخ الإصابات السابق للاعب.

ريال مدريد يخوض عددا هائلا من المباريات في شهر يناير، 7 مباريات بحد أدنى، قد تصل إلى 9 مباريات إن وصل الفريق إلى الدور المقبل في كأس الملك.

بيل ينضم إلى قائمة المصابين التي تضم أيضا: ماركو أسينسيو، ماركوس يورنتي، ماريانو دياز.