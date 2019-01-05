محدّث انتهت في الدوري - الداخلية (0) الإسماعيلي (0) التعادل السلبي سيد الموقف

السبت، 05 يناير 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استغلال دوافع الفوز على المقاولون أمام الداخلية الإصابة تحرم حارس الإسماعيلي من مواجهة الداخلية هل طلب الإسماعيلي تغيير موعد مواجهته للإفريقي في دوري الأبطال؟ شيلونجو: سعيت للانضمام إلى الإسماعيلي.. زملائي الجدد ساهموا في سرعة اندماجي

نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ق. 82 تصويبة ضعيفة تصل إلى شيلونجو داخل الست ياردات، لكن يسدد بجانب قائم محمد صبحي.

ق. 79 انفراد جديد للداخلية من إسلام جابر، ومحمد مجدي يتألق وينقذها.

ق.47 رأسية راائعة من باولو تجد تصد أروع من محمد مجدي بمساعدة العارضة لمنع الهدف الأول للداخلية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 محمد مجدي يتصدى لرأسية إيجيبتور.

ق. 23 أوووه حسين رجب يهدر انفراد تااام بمرمى الإسماعيلي.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي الداخلية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الحمادي يتلاعب بقلوب الإمارات ويهدر فرصة افتتاح أهداف البطولة 14 دقيقة |
مالاتياسبور: أردنا استمرار بوطيب لسنوات لكن كان عليه التفكير في مستقبله 33 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة أزارو وأكرم توفيق ووليد سليمان 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد 1 الزمالك 0.. الغندور جول 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الإمارات (0) - (0) البحرين.. مناوشات من الضيوف 46 دقيقة |
فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

قد ينال إعجابك