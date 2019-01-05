تشكيل يونايتد - سانشيز ولوكاكو يقودان الهجوم ضد ريدينج في الكأس.. ودارميان قلب دفاع

دفع أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالثلاثي سكوت ماكتوميناي وفريد وأندرياس بيريرا في خط وسط فريقه ضد ريدينج ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

ويلعب الرباعي ديوجو دالوت وماتيو دارميان وفيل جونز وآشلي يونج.

وكان سولشاير قد قال يوم الجمعة إن بول بوجبا لاعب وسط الفريق قد لا يشارك ضد ريدينج بعد الضربة التي تلقاها ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية من جونجو شيلفي، خلال المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.

ويقود أليكسيس سانشيز بجانب روميلو لوكاكو خط هجوم الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

الدفاع: دالوت – دارميان – جونز – يونج

الوسط: ماكتوميناي – فريد – بيريرا

الهجوم: خوان ماتا – روميلو لوكاكو – أليكسيس سانشيز