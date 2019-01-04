الزمالك ضيف الاتحاد في لقاء ثأري

لا يبحث الزمالك يوم السبت عن تعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز فحسب حين يحصل ضيفا على الاتحاد السكندري وإنما يسعى للثأر بعدما أطاح به الأخير من كأس زايد.

مواجهة صعبة لرفاق محمود كهربا أمام زعيم الثغر على ملعب برج العرب يسعى فيها الزمالك لتوسيع الفارق في صدارة الدوري مع بيراميدز أقرب ملاحقيه الذي حقق فوزا مهما يوم الجمعة على الأهلي حامل اللقب.

ويستعيد الزمالك لاعبين مهمين في قائمته استعدادا لمواجهة رجال حلمي طولان، محمود علاء هداف الفريق العائد من الإيقاف وحمدي النقاز الذي عانى من إصابة.

ويأمل الزمالك تكرار فوزه على الاتحاد بعدما أمطر شباك الأخير بخمسة أهداف لهدف في لقاء الناديين بالدور الأول للبطولة.

بينما يخوض الاتحاد اللقاء دون رهبة بعدما كان الفريق الوحيد الذي وقف في وجه الزمالك في الشهور الأخيرة وأقصاه من كأس زايد في لقاء مثير حسمته ركلات الترجيح.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي لعب لقاء أكثر من الأول.

بينما يحتل الاتحاد المركز 11 ورصيده 20 نقطة من 18 مباراة.

ويدرك الاتحاد صعوبة مواجهة الفارس الأبيض التي يسعى للخروج منها بنتيجة إيجابية على الأقل بعدما أهدر 7 نقاط في آخر 3 لقاءات له بالبطولة.

ويدير الحكم محمود عاشور المباراة التي تنطلق في السادسة مساء.