بالفيديو - توتنام يكتسح ترانمير بسباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

فيرناندو يورنتي - توتنام

اكتسح توتنام هوتسبير مضيفه ترانمير روفرز بسبعة أهداف دون مقابل، على ملعب برينتون بارك، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بطل المباراة كان الإسباني فيرناندو يورنتي الذي سجّل 3 أهداف لفريقه توتنام، وهي ثلاثيته الثانية في مسيرته مع النادي اللندني، وللمصادفة، فآخر ثلاثية سجلها اللاعب كانت في آخر مباراة بدأها ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام روتشديل بشهر فبراير 2018.

أهداف توتنام السبعة سُجلت بواسطة سيرجي أورير (ق.40، ق.55)، وفيرناندو يورنتي (ق.48، ق.70، ق.72)، وسون هيونج مين (ق.57)، وهاري كين (ق.82).

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الفوز هو الأكبر لـ توتنام في مختلف المسابقات منذ انتصاره 9-1 على ويجان أتليتك في الدوري الإنجليزي بشهر نوفمبر 2009. فيما يعد هذا الانتصار هو الأكبر لـ توتنام في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ الفوز على كريو بإعادة الدور الرابع من موسم 1960 بنتيجة 13-2.

توتنام كأس الاتحاد الإنجليزي

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