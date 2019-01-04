عاشور يدير لقاء الاتحاد والزمالك للمرة الثانية

الجمعة، 04 يناير 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

محمود عاشور

يستعد محمود عاشور الحكم المصري لإدارة لقاء الاتحاد والزمالك للمرة الثانية في تاريخه حين يتواجه الناديان يوم السبت في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وأول لقاء للزمالك مع عاشور كان أمام الاتحاد في القاهرة بالدوري موسم 2010-2011 حين فاز رجال القلعة البيضاء بنتيجة 4-3.

وأدار عاشور 17 لقاء للزمالك فاز معه الفريق 14 مرة وخسر في 3 مناسبات.

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وكان عاشور حكما للقاء وادي دجلة والزمالك في الموسم الحالي من الدوري والذي حسمه الأخير بنتيجة 4-2.

أما الاتحاد، فأدار عاشور 16 لقاء له، فاز الفريق في 3 منها وخسر 6 مرات.

وتعادل الاتحاد بنتيجة 1-1 أمام طلائع الجيش وبتروجيت في مباراتين أدارهما عاشور بالموسم الحالي.

الزمالك الاتحاد الدوري المصري محمود عاشور

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