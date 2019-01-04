أرقام في الجول - معلول.. كم افتقده الأهلي!

الجمعة، 04 يناير 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - بيراميدز

رغم أن الأهلي خسر أمام بيراميدز لقاء مهما في مشوار الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز إلا أن مكسبه الأبرز من المباراة هو عودة الظهير الأيسر المميز علي معلول.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

لاعب تونس الذي غاب طويلا بسبب الإصابة ليعود ويشارك لدقائق معدودة منذ أيام أمام الداخلية، كان يوم الجمعة أحد أبرز لاعبي المباراة وربما الأفضل بين نجوم القلعة الحمراء.

منح معلول فريقه تأمينا دفاعيا قويا جهة اليسار وخطورة هجومية شديدة فكان صانع هدف الأهلي الوحيد في اللقاء.

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تحرك معلول ودقة تمريراته سواء المنخفضة أو المرتفعة دائما ما تصنع الفارق للأهلي.

أرسل تمريرة عرضية حاسمة لوليد أزارو، وحرمته العارضة من إدراك التعادل للأهلي حين سدد كرة قوية من ركلة حرة في الشوط الثاني.

ثماني تمريرات عرضية قام بها معلول محاولا خلق الخطورة على مرمى بيراميدز ولم يفقد الكرة مطلقا على مدار 90 دقيقة في ملعب الدفاع الجوي.

ميزة أخرى لمعلول بخلاف الدقة، هي الإيجابية، معظم تمريراته للأمام، يحاول باستمرار البناء السريع للهجوم عن طريق التمرير للأمام ومن ثم التحرك إلى مكان يمكنه من استعادة الكرة من زميله.

استعاد الأهلي سلاحا هاما في ترسانته..

سجل معلول هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين في الدوري قبل أن يصاب وتصبح الجبهة اليسرى للأهلي ضعيفة في الجانب الهجومي.

علي معلول الأهلي

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