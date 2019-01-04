بالفيديو - تأهل عسير للاتحاد في الكأس على حساب الجبيل المنتمي للدرجة الثانية

تأهل الاتحاد إلى دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز يوم الجمعة على مضيفه الجبيل بنتيجة 3-1 بع لقاء عصيب امتد إلى شوطين إضافيين.

وتقدم الاتحاد بهدف البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة 45 وأدرك الجبيل، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، التعادل في الدقيقة 74 بهدف من ركلة جزاء للإيفواري كوفي أداما.

وأحرز أحمد عسيري هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 104 وعاد روماريو لزيارة الشباك مسجلا هدف ناديه الثالث في الدقيقة 108.

ويواجه الاتحاد فريق الوشم في دور الـ32 في 17 يناير.

ويحل الفريق ضيفا على القادسية يوم الخميس في الجولة 16 من الدوري.

ويعاني بشدة الاتحاد في الموسم الحالي ويحتل المركز 15 (قبل الأخير) في الدوري.