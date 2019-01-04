لاسارتي أول مدرب يخسر مباراته الافتتاحية مع الأهلي منذ 10 سنوات

بداية غير جيدة للمدرب الجديد للأهلي الذي خسر يوم الجمعة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز. بات مارتن لاسارتي أول مدرب يخسر مباراته الافتتاحية مع القلعة الحمراء منذ 10 سنوات.

كل المدربين الذين تولوا مقاليد الحكم في قلعة الجزيرة كانوا دائما على موعد مع الانتصار أو التعادل في مباراتهم الرسمية الأولى.

آخر من تكبد الهزيمة في لقائه الرسمي الأول، قبل لاسارتي، كان حسام البدري. المدير الفني القدير الذي قاد الأهلي للتتويج بالدوري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 2012.

حين تسلم البدري المهمة للمرة الأولى في الأهلي مع رحيل مانويل جوزيه في نهاية موسم 2008-2009، كان على موعد مع مواجهة صعبة.

واجه حرس الحدود في كأس السوبر المصرية وخسر بنتيجة 2-صفر في يوليو 2009.

وخلف لاسارتي المدرب محمد يوسف الذي تولى قيادة الأهلي بصفة مؤقتة بعد الاستغناء عن الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخسر يوسف، لكنه كان مدربا مؤقتا، في أول لقاء له كمدير فني أمام المقاولون في نوفمبر الماضي.