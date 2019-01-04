صاروخ لا يصد ولا يرد.. عبد الله السعيد يسجل لـ بيراميدز في الأهلي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

أطلق عبد الله السعيد صاروخا لا يُصد ولا يُرد ليهز شباك الأهلي بهدف ثان لصالح بيراميدز.

بيراميدز يواجه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33، إلا أن بيراميدز عادل النتيجة سريعا مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق محمد فاروق من صناعة عبد الله السعيد.

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عبد الله السعيد لم يكتف بالصناعة أمام الأهلي، ليهز شباكه بهدف صاروخي.

كينو انطلق ومر من كريم نيدفيد قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء إلى السعيد الهارب تماما من الرقابة.

السعيد استلم قبل أن يطلق تسديدة قوية صاروخية فشل الشناوي في التصدي لها لتهز شباك الأهلي في الدقيقة 57.

بيراميدز يقلب طاولة الأهلي.

في الدوري الأهلي بيراميدز عبد الله السعيد

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