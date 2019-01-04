رمضان إلى معلول ثم أزارو.. الأهلي يهز شباك بيراميدز
الجمعة، 04 يناير 2019 - 18:48
كتب : FilGoal
نجح الأهلي في هز شباك بيراميدز مع وصول الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق وليد أزارو.
بيراميدز يواجه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.
الأفضلية بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء كانت لصالح الأهلي ولكن بلا خطورة.
في الدقيقة 33 انطلق علي معلول مستغلا تمريرة رمضان صبحي.
معلول أرسل عرضية متقنة على رأس وليد أزارو الذي ارتقى ووضع الكرة في شباك أحمد الشناوي معلنا الهدف الأول لـ الأهلي.
هدف أزارو في مرمى بيراميدز هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك المصري في السابع من شهر أغسطس الماضي.