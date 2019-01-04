رمضان إلى معلول ثم أزارو.. الأهلي يهز شباك بيراميدز

الجمعة، 04 يناير 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

وليد أزارو - علي معلول - الأهلي - بيراميدز - رمضان صبحي

نجح الأهلي في هز شباك بيراميدز مع وصول الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق وليد أزارو.

بيراميدز يواجه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

الأفضلية بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء كانت لصالح الأهلي ولكن بلا خطورة.

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في الدقيقة 33 انطلق علي معلول مستغلا تمريرة رمضان صبحي.

معلول أرسل عرضية متقنة على رأس وليد أزارو الذي ارتقى ووضع الكرة في شباك أحمد الشناوي معلنا الهدف الأول لـ الأهلي.

هدف أزارو في مرمى بيراميدز هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك المصري في السابع من شهر أغسطس الماضي.

في الدوري وليد أزارو علي معلول بيراميدز

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